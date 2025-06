"Ça ne disparaît pas en 4 jours" : Thibaut Courtois est clair après le premier match du Real Madrid sous Xabi Alonso

Thibaut Courtois s'est exprimé après le premier match du Real Madrid au Mondial des clubs. Le Diable Rouge évoque la difficulté pour le Real de s'adapter à un nouveau coach.

Thibaut Courtois était dans les cages du Real Madrid pour la première rencontre de son équipe dans la Coupe du Monde des Clubs. Les Madrilènes affrontaient Al-Hilal pour les débuts de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur.

Tout ne s'est cependant pas déroulé comme prévu pour le tacticien espagnol et ses hommes. Les Merengue n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1) pour entamer leur phase de groupe dans la compétition qui se déroule aux États-Unis. Aligné en tant que numéro neuf pour remplacer Kylian Mbappé, malade, Gonzalo García a permis à la formation de La Liga de prendre les devants à la 34e avant que Rúben Neves n’égalise sur penalty sept minutes plus tard. Federico Valverde a ensuite bien failli offrir la victoire à son équipe dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, mais sa frappe sur penalty a été stoppée par Yassine Bounou.

Le gardien belge a analysé la rencontre du Real Madrid après le coup de sifflet final. "En première période, on a joué trop lentement. On a trouvé l’ouverture du score, puis on concède un penalty un peu bête. En seconde période, on a rectifié le tir et on s’est créé du danger. Dommage ensuite de rater ce penalty", avance-t-il au micro de DAZN.

On a des automatismes qui ne disparaissent pas en quatre jours

Un second acte plus positif : "La deuxième mi-temps a été meilleure, c’est cette voie-là qu’il faut suivre pour la suite. Il faut enchaîner les passes, pas toujours vouloir aller vers l’avant. Si tu vas trop vite, tu te retrouves ensuite à deux contre un. Trent et Huijsen ont fait du bon boulot, c’était notre premier match ensemble."

"Ça fait quatre ans qu’on est avec Ancelotti et on a des automatismes qui ne disparaissent pas en quatre jours. Xabi veut qu’on défende et attaque différemment. On regarde des vidéos, on discute beaucoup. On va tirer des leçons de ce premier match", conclut le Diable Rouge.