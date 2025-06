Vincent Kompany pourrait avoir un rôle clé : une star de Serie A en route vers le Bayern ?

Rafael Leão fait partie des noms sur la liste du Bayern Munich pour succéder à Leroy Sané, mais le club bavarois émet certaines réserves quant à son éthique de travail. Son implication défensive, en particulier, est considérée comme un point faible.

Rafael Leão possède toutes les qualités techniques que le Bayern recherche : vitesse, créativité et sens du but. Mais pour un tel club cela ne suffit pas. Le Portugais est réputé pour ses fulgurances offensives, mais il peine régulièrement à se montrer impliqué sans ballon.

Selon le BILD, le directeur sportif Max Eberl aurait déjà échangé avec Leão et une rencontre secrète aurait même eu lieu à Munich avec son entourage. L’intérêt est donc bien réel, mais au sein du club, on débat encore sur la compatibilité du joueur avec le profil souhaité.

Le favori numéro un du Bayern reste pour l’instant Bradley Barcola du PSG. Mais étant considéré comme “intransférable”, le club bavarois explore d’autres pistes. Leão est l’un des rares joueurs à posséder suffisamment de flair et d’expérience pour répondre aux exigences du très haut niveau.

En cas de transfert, Vincent Kompany jouera un rôle clé. Le nouveau coach du Bayern est connu pour son insistance sur le travail collectif et la discipline. Le club espère qu’il saura convaincre Leão de se sacrifier davantage dans les tâches défensives.

Kompany devra donc non seulement construire une nouvelle équipe, mais aussi travailler sur le comportement et l’implication de ses stars. L'attaquant aura peut-être sa chance, mais il devra prouver qu’il peut offrir plus que de simples éclairs avec ballon.