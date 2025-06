🎥 Olivier Renard se frotte déjà les mains : la prochaine recrue d'Anderlecht montre de quoi elle est capable

Du côté de la Gold Cup, la victoire 6-0 face au Honduras a permis au Canada de prendre confiance. L'Union s'en est d'autant plus réjouie que Promise David a inscrit son premier but en sélection dans un match à enjeu.

Quelques jours après avoir trouvé le chemin des filets lors d'un amical contre l'Ukraine, la révélation saint-gilloise a récidivé de bien belle manière face au gardien adverse, avec l'aide du poteau.

GOAL 🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇨🇦



PROMISE DAVID MAKES IT 5 🔥



Look at the footwork on this effort as the #CanMNT go up 5-0 over Honduras 🇭🇳 amid chants of "We want six!"



pic.twitter.com/sYz01FfKjx