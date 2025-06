Officiel : la prolongation que tout le Club de Bruges attendait

Les doutes étaient nombreux quant à la prolongation de contrat de Romeo Vermant. Mais l'attaquant va bel et bien poursuivre l'aventure à Bruges.

Le Club de Bruges a déjà finalisé son premier transfert estival avec Nicolo Tresoldi. Ce jeudi, les Blauw en Zwart ont pu annoncer une autre grande nouvelle à leurs partisans : Romeo Vermant a prolongé son contrat.

C'est ce qu'a annoncé le Club ce midi sur ses réseaux sociaux. Les supporters ont immédiatement remarqué que la chaise sur laquelle était assis leur joueur était celle sur laquelle il avait posé pour cette célébration emblématique après son doublé contre Anderlecht en finale de Coupe.

Un joueur qui permet au public de s'identifier à l'équipe

Auteur de 12 buts et 5 assists cette saison, le fils de Sven Vermant a passé un cap cette saison. Le voilà appelé à confirmer son nouveau statut avec ce nouveau contrat jusqu'en 2028.

Avec son patronyme bien connu à Bruges, sa formation au Club dès son plus jeune âge et sa mentalité Blauw en Zwart, Romeo Vermant bénéficie d'un capital sympathie que Gustaf Nisson ou même Ferran Jutgla, qui ont coûté plus cher que lui et n'ont pas toujours été exempts de tout reproche en attaque. Le voir prolonger est donc un fameux signal

D'autant plus qu'avant de partir en vacances, Vermant avait jeté un froid en prenant soin de démentir dans une vidéo qu'une prolongation avait été conclue, sous-entendant même qu'il était près pour un nouveau défi. De l'histoire ancienne.