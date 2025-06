"Quand j'entends ça, j'ai envie de pleurer" : un ancien d'Anderlecht met les pieds dans le plat au sujet des binationaux

Les joueurs binationaux sont au centre de controverses assez violentes ces derniers temps. Et il n'y a pas qu'en Belgique que le sujet divise.

Comme entre la Belgique et la République démocratique du Congo, bon nombre de joueurs ont le choix d'opter pour la nationalité sportive française ou algérienne. Du haut de ses 47 buts en sélection, Islam Slimani est une figure respectée en Algérie. Et il a un avis très tranché sur la question.

"T'as choisi d'être algérien ? T'as choisi d'être français, anglais ? Non. On ne choisit pas l'Algérie. Si tu es né en France, que tu as vécu et fait ta carrière en France, joue pour la France", explique-t-il, catégorique, sur Kampo Media.

Un sujet qui agite l'Algérie

L'attaquant de Westerlo compte plus de 100 sélections et a été sacré champion d'Afrique avec les Fennecs. Autant dire que sa voix compte au pays : "Pour moi, il faut mettre une règle. On t'appelle une fois, tu viens. Et si tu ne viens pas, tu n'es plus sélectionné".

"Tu vas nous ramener quoi ? Il n'y a aucun joueur à part Messi qui peut ramener un truc (un trophée) pour un pays. C'est le groupe qui ramène ça, comme lors de notre victoire à la Coupe d'Afrique des Nations", poursuit-il.

L'ancien Anderlechtois est dégoûté par la tournure des débats : "Quand j'entends qu'on parle de choix, j'ai envie de pleurer. Tu ne choisis pas tes parents. Tu es qui pour choisir ? Ça me met très mal à l'aise. Venir en vacances ? Ok, comme tu veux, c'est ton pays, celui de tes parents...mais venir pour jouer au football ? Jamais de la vie".