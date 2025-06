La RAAL plutôt que le Standard : "On verra dans six mois si c'était le bon choix"

David Verwilghen est l'une des têtes de proue du projet de la RAAL. Il ne regrette pas d'être resté fidèle aux Loups malgré l'intérêt du Standard.

Vivre de l'extérieur les grandes heures d'un projet qu'il a aidé à faire grandir aurait été un crève-cœur pour David Verwilghen. Pour certains, l'intérêt du Standard aurait toutefois pu faire pencher la balance en défaveur de l'inauguration d'un nouveau stade et de l'enthousiasme d'un promu.

Malgré la proposition des Rouches, Verwilghen a décidé de rester. C'est dans la peau d'un directeur sportif fier et épanoui qu'il s'est présenté à la conférence de presse de lancement de la saison, la toute première dans l'Easi Arena, nouvelle tanière des Loups.

Il ne regrette donc pas son choix : "Pour moi, toutes les conditions étaient réunies à La Louvière. L'atmosphère, l'environnement de travail, les objectifs à court, moyen et long terme, la confiance et le respect donné à tout le monde", explique-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Continuer à grandir ensemble

Verwilghen aurait pu être à la place de Marc Wilmots à Sclessin mais ne voulait pas échanger sa position : "Je suis quelqu'un de très organisé, très structuré. Je ne sais pas travailler autrement et la RAAL répondait à tous mes besoins. En fait, je suis très bien ici".

"On verra dans six mois si c'était le bon choix et si j'ai encore permis à l'équipe d'atteindre ses objectifs avec mes transferts. En tout cas, je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux continuer à grandir mais je sais qu'à la RAAL, l'environnement permet de répondre à mes besoins", conclut-il.