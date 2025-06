A deux sur le même homme : le sale coup de David Hubert à Ivan Leko

David Hubert prend ses marques à Louvain, après avoir été nommé comme nouvel entraîneur principal. Comme prévu, il y a attiré un nouvel adjoint.

Rudi Cossey, jusqu'ici actif à Charleroi, a choisi de relever le défi de rejoindre David Hubert à Louvain. Fort d'une solide expérience, il peut également se targuer d'avoir figuré dans les staff du Club de Bruges, Genk, La Gantoise, de l'Antwerp, Lokeren du Cercle de Bruges et de Mons.

"Il apporte son savoir-faire et son réseau. C'est sur les conseils de David que nous avons choisi Cossey", a expliqué le CEO Frédéric Van Der Steen . "Il a une grande expérience. Rares sont les assistants en Belgique qui possèdent un tel vécu".

Un joli coup pour les Louvanistes

Il n'est pas surprenant que d'autres équipes aient également fait appel à Cossey cet été. La Gantoise voulait elle aussi l'intégrer à son staff mais a dû s'avouer vaincue.

Ivan Leko voulait avoir ses propres assistants chez les Buffalos. C'est pourquoi Danijel Milicevic et Gertjan De Mets ont également été congédiés entre-temps.

Cossey et Leko avaient déjà travaillé ensemble au Club de Bruges et à l'Antwerp, le Croate voulait ainsi poursuivre la collaboration. Il a déjà trouvé un adjoint en la personne de Nicolas Still, frère de Will et Edward, mais le staff n'est pas encore complet.