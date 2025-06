Anderlecht bientôt plus actif sur le marché belge ? Voilà ce qui pourrait influencer les plans d'Olivier Renard

Anderlecht a plusieurs chantiers sur le feu durant ce mercato. Mais les Mauves seraient bien inspirés de tenir à l'oeil leur nombre de joueurs belges.

Anderlecht pourrait bien devoir chercher des renforts belges supplémentaires cet été, et pas uniquement pour permettre aux supporters de s'identifier à l'équipe. En raison du possible départ de plusieurs joueurs belges, le Sporting pourrait rencontrer des difficultés avec la règle de l'Union Belge concernant les joueurs formés au pays.

Conformément au règlement, les clubs professionnels doivent avoir au moins six joueurs formés par un club belge sur la feuille de match à chaque match officiel, dont au moins deux ont été affiliés en Belgique pendant trois saisons ou 36 mois avant leur 21e anniversaire.

La jauge peut très vite fluctuer

Actuellement, Anderlecht compte quatorze joueurs répondant à ces critères : Colin Coosemans, Thorgan Hazard, Nathan De Cat, Moussa N'Diaye, Nilson Angulo, Mats Rits, Thomas Foket, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Theo Leoni, Mario Stroeykens et Tristan Degreef. N'Diaye et Angulo sont pris en compte cette saison car ils entament leur quatrième saison au club.

Cependant, l'effectif pourrait rapidement s'amenuiser. Si Theo Leoni, Yari Verschaeren et Mario Stroeykens venaient à partir, il resterait peu de marge. Sans compter que des garçons comme Foket, Sardella et Rits ne sont pas les plus sûrs de rester. Si l'on ajoute une vague de blessures - loin d'être hypothétique après ce que le club a connu ces derniers mois -, cela deviendrait serré.

C'est pourquoi Anderlecht est actuellement à la recherche d'un deuxième gardien de but belge qui pourrait figurer sur la feuille de match. Des noms comme Thomas Kaminski et Gaetan Coucke sont déjà évoqués en coulisses.

Un tel transfert offrirait immédiatement plus de marge au club. En effet, les gardiens de but sont des éléments constants sur la feuille de match, et combler ce poste avec un joueur belge est une décision logique et efficace dans ce contexte.

Les règles laissent peu de place à la flexibilité : si un club ne peut pas atteindre le minimum requis, il ne peut pas combler ces postes avec des joueurs non formés au club. Il y a donc littéralement des places qui disparaissent sur la feuille de match. Bien sûr, Anderlecht peut toujours puiser dans l'effectif des RSCA Futures, mais il doit s'agir d'un choix plutôt que d'une contrainte ou d'un cadeau empoisonné pour un jeune. Il n'est donc pas étonnant de voir Olivier Renard regarder un peu plus les nationalités que d'habitude après que ses trois premières recrues de l'été soient issues du marché étranger.