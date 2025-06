📷 Le Standard présente de nouveaux équipements avec son nouveau sponsor Macron

Macron a dévoilé ses premiers vêtements aux couleurs du Standard de Liège. De nombreux équipements sont déjà disponibles dans la boutique en ligne du club.

C'est officiel depuis ce lundi, Macron est le nouveau sponsor du Standard de Liège. La marque italienne remplace Adidas et sera visible sur les équipements du Matricule 16 pour au minimum cinq saisons.

Des t-shirts, un short, un pantalon, des sweats, des polos et des vestes ont déjà été dévoilés. Des versions rouges mais aussi noires sont disponibles dans la boutique du club.

L’article le plus abordable est le short d'entraînement, proposé à 45 euros en version classique et 40 euros pour les juniors, uniquement en noir. Les t-shirts et polos sont affichés autour de 50 euros. Côté vestes, les tarifs varient entre 75 et 90 euros selon le modèle et la taille. Le pantalon noir est vendu à 85 euros pour les adultes et 75 pour les enfants. Enfin, les sweats coûtent 80 euros en taille adulte et 70 en version enfant.

C'est la première fois après quatre années continues avec Adidas qu'une autre marque est présente sur les équipements du club. Le maillot devrait également être prochainement dévoilé.

Le 28 juin prochain, les Rouches débuteront déjà leur pré-saison avec un match amical contre Aubel au Stade Jean-Marie Doome. Le coup d'envoi sera donné à 16h00.