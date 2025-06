OFFICIEL : un gardien titulaire avec son club poursuit son aventure en Pro League !

Andreas Jungdal rejoint définitivement le KVC Westerlo en provenance de Cremonese, en Italie. Il évoluait déjà chez les Campinois la saison passée, sous forme de prêt.

Le KVC Westerlo a levé l’option pour recruter définitivement le gardien Andreas Jungdal. Ce dernier avait déjà été prêté dans le club anversois pendant six mois la saison passée, en provenance de Cremonese (Italie). Il s’agit désormais d’un transfert définitif, comme l’a révélé le club via ses canaux officiels.

Avec 17 apparitions sous le maillot de Westerlo, le portier a su convaincre les dirigeants et le staff. Sous les ordres du nouvel entraîneur Issame Charaï, le jeune Danois devrait logiquement rester le numéro un dans les cages.

Actuellement, Jungdal dispute l’Euro U21 avec le Danemark. "Dimanche soir, il s’est illustré face aux Pays-Bas avec pas moins de dix arrêts décisifs, jouant un rôle clé dans la victoire impressionnante (1-2) du Danemark," indique Westerlo sur son site officiel.

"Après deux journées, le Danemark a pris six points sur six et est déjà qualifié pour le prochain tour. Jungdal rejoindra donc le groupe plus tard, en fonction du parcours de sa sélection", poursuit l'équipe.

Les Campinois ont terminé la saison en milieu de classement. L’entraîneur Timmy Simons a été remercié plus tôt cette semaine pour ne pas avoir atteint les objectifs du club. Avec Charaï, la direction espère franchir un cap la saison prochaine.