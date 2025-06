Pep Guardiola vise Kevin De Bruyne après son départ : "Pour la première fois de ma carrière, c'est moi qui décide"

Manchester City a débuté la Coupe du Monde des Cubs par une victoire, mais ce sont surtout les propos de Pep Guardiola sur le brassard de capitaine qui ont retenu l'attention.

Manchester City a débuté la Coupe du monde des clubs par une victoire 2-0 contre le Wydad Casablanca. Une rencontre disputée sans Kevin De Bruyne, qui a d’ores et déjà rejoint Naples.

Pep Guardiola a donc dû désigner un nouveau capitaine. Alors que Kevin De Bruyne portait habituellement le brassard, c’est Bernardo Silva qui a hérité de ce rôle cette fois-ci.

"Pour la première fois de ma carrière, j’ai décidé moi-même qui serait mon capitaine", a confié Guardiola au Guardian. "Je n’ai pas aimé ce qui s’est passé la saison dernière."

La saison dernière, ce sont en effet les joueurs qui avaient choisi leur capitaine, et ils avaient désigné Kevin De Bruyne. Guardiola ne semblait pas s’en formaliser à l’époque, mais il a visiblement voulu envoyer un message à son ex-meneur de jeu.

"Parfois, je veux simplement être le patron. Et cette saison, j’ai pris cette décision. J’ai donc moi-même désigné quatre capitaines, et à la fin de cette Coupe du Monde des Clubs, on en ajoutera peut-être encore un ou deux", a-t-il conclu.