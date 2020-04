Lokeren, une chute prévisible ? "Plus eu de contacts avec le président depuis un mois"

Stijn Vreven aurait aimé vivre autre chose pour son passage au Sporting Lokeren. L'entraîneur des Waeslandiens n'a pas été surpris par le verdict : "Pas de licence ? Le contraire aurait été étonnant ...".

Stin Vreven a en effet constaté de drôles de choses au Daknam. "Je n'ai pas eu de contacts avec le président depuis plus d'un mois. À l'époque, il avait de "bonnes nouvelles", un accord avec un repreneur ... Le moins qu'on puisse est que j'imaginais que cette aventure ici se passerait autrement", regrette-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Attention, je me plaisais bien ici, malgré tout ça. J'ai vu des possibilités ici, cela reste un beau club. Avec la bonne vision et la bonne structure, on peut faire beaucoup ici", estime Vreven. Si la faillite est prononcée, Lokeren devra repartir de D2 Amateurs. "Ce ne serait pas fantastique, bien sûr, mais au moins, le club existerait toujours. Mais ce serait sans moi. J'ai travaillé trop dur dans ma carrière pour retourner en Amateurs ... Je n'ai pas de plan B, non, j'attends".