La fin du Sporting Lokeren est peut-être prévue pour ce lundi

Ce lundi, le Sporting Lokeren se présentera devant le tribunal du commerce de Termonde pour éviter la faillite. Mais les choses ne s'annoncent pas bonnes ...

C'est peut-être ce lundi que sera déclarée la faillite du Sporting Lokeren. Le club comparaîtra devant la cour du commerce de Termonde et d'après l'administrateur temporaire Kris Goeman, cela ne s'annonce "pas bon". "La situation n'a pas changé : il est toujours question de mettre le club en faillite. Il reste à voir si le président Louis De Vries a trouvé une solution", déclare-t-il à Sporza.

"Il n'y a pas de nouvelles sources financières et les dettes sont restées les mêmes. Le club a quelques jours pour convaincre le tribunal de changer d'avis". Kris Goeman précise que la décision finale pourrait ne pas encore tomber lundi, mais que "cela ne sent pas bon" : "Cette affaire traîne depuis si longtemps et sans amélioration constatée depuis le début ...".