Un match annulé qui pourrait coûter cher : de lourdes sanctions menacent le Standard

La rencontre d'hier soir entre le Standard et Westerlo n'a pas pu avoir lieu. Le blocage des supporters pourrait coûter cher.

La scène avait des airs surréalistes : sous les yeux de quelques supporters présents en tribune, les joueurs de Westerlo s'échauffaient tranquillement dans le rond central de Sclessin avec des ballons de plage, attendant un adversaire qui ne viendrait pas.

Il aura tout de même fallu attendre jusqu'au bout pour confirmer que la rencontre ne pourrait pas avoir lieu, l'équipe du Standard étant retenue par ses supporters en colère.

Cela a valu à Eleven un duplex rarement vécu en bord terrain. Mais la situation n'a pas fait rire la chaîne, privée de la retransmission d'une rencontre dont elle avait pourtant les droits. Selon SudInfo, les Rouches risquent une amende de 125 000 euros en guise de compensation.

Les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules

De son côté, La Dernière Heure affirme que l'absence de forfait, consécutive au blocage des supporters et à la volonté du club de disputer la rencontre, pourrait permettre au Standard de ne pas devoir s'acquitter de cette somme. Mais DAZN devrait tout de même étudier les recours possibles pour récupérer la mise en compagnie de la Pro League ces prochains jours.

Et ce n'est pas tout : les partenaires et différents prestataires collaborant avec le club ont également beaucoup perdu et pourraient gonfler l'ardoise de plusieurs dizaines de milliers d'euros. A moins que le club ne puisse encore compter sur leur patience.