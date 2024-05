Le dernier gros coup de pression des Playdowns : "Ils gagneront certainement 0-4 ou 0-5"

La dernière journée des Playdowns a lieu aujourd'hui. Les deux matchs auront lieu en même temps.

Avec son six sur six contre le RWDM et Eupen, Courtrai a repris son sort entre les mains pour assurer sa place de barragiste et ainsi éviter une culbute directe en D1B. Avec un point d'avance sur le RWDM, les Kerels peuvent rester sereins en cas de victoire à Charleroi.

Mais si les Molenbeekois s'imposent à Eupen, la pression pourrait se faire ressentir pour les hommes de Freyr Alexandersson au Mambourg. Un scénario que l'Islandais prépare depuis une semaine, comme il l'a confié en conférence de presse.

Courtrai doit gagner

"C'est une nouvelle finale pour nous et ce sera un match nerveux. Nous devons croire en nous et tout ira bien. Charleroi est une grande équipe, ayant déjà remporté les barrages de relégation. Je suis curieux de voir comment ils vont commencer le match. Le RWDM gagnera certainement avec 0-4 ou 0-5. Eupen est déjà en mode vacances" déclare-t-il.

Freyr Alexandersson ne se fera pas que des amis au Kehrweg en disant cela. A moins que le discours ne serve à piquer les Eupenois dans leur amour propre ?

Quoiqu'il se passe dans les Cantons de l'Est, Courtrai devra composer sans plusieurs cadres à Charleroi : outre les absences attendues de Youssef Challouk et de Ryotaro Tsunoda, Marco Kana est également blessé et manquera la dernière.