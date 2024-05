"Ils vont encore se fâcher mais..." : deux anciens de la maison mauve n'y vont pas de main morte avec Anderlecht

En Flandre, Johan Boskamp et Aad de Mos sont réputés pour leurs analyses au vitriol. Aujourd'hui, c'est Anderlecht qui est visé, les Playoffs ne sont pas non plus épargnés.

"C'est incroyablement excitant, mais c'est un système de merde" : voilà comment Johan Boskamp résume les Playoffs dans Het Nieuwsblad. "Tu ne veux pas donner le titre à l'Union ? Si tu penses que cette réduction de points est bonne, alors tu n'as pas toute ta tête. C'est comme si Pogacar apprenait avant les deux dernières étapes de montagne que son avance est divisée par deux. Cela n'a aucun sens" explique l'ancien entraîneur des Mauves.

Son comparse Aad de Mos est plus nuancé : "Je ne suis pas contre les Playoffs, mais organisez-les simplement entre les équipes classées de la 2e à la 6e place pour les tickets européens. Celui qui remporte la compétition régulière doit toujours être champion".

Mais les deux hommes se rejoignant sur un point : ils ne reconnaissent plus Anderlecht. "Quand je regarde Anderlecht, ça ne me fait pas chaud au cœur. Ce n'est pas assez bon", estime Boskamp. "Mais si je dis ça, ils vont encore se fâcher. Je fais trop de comparaisons avec le passé, quand on attendait non seulement de bons résultats mais aussi du beau football de la part d'Anderlecht. Mais ce que je vois maintenant, c'est surtout du jeu physique".

Brian Riemer toujours contesté

Il poursuit : "À Anderlecht, les joueurs doivent surtout aller à la guerre. Quand on dispose de la moitié de l’équipe nationale du Danemark, de trois Diables rouges et de plusieurs jeunes grands talents, on peut quand même espérer voir du meilleur football. Avec une équipe pareille, on ne peut se contenter que du titre".

De Mos acquiesce : "Anderlecht est très irrégulier depuis une saison entière. Brian Riemer promet toujours qu'ils joueront de l'avant avec beaucoup de pression vers l'avant, mais...ce n'est absolument pas ce que je vois". Le mercato XXL de l'été passé est une arme à double tranchant pour Riemer : il faut désormais que l'investissement soit rentable jusqu'au bout.