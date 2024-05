Alexander Blessin sera-t-il encore l'entraîneur de l'Union la saison prochaine ?

Alexander Blessin est parvenu à offrir un trophée à l'Union pour la première fois depuis sa remontée dans l'élite du football belge. Un départ cet été serait-il à l'ordre du jour ?

Arrivé cet été pour remplacer Karel Geraerts, Alexander Blessin a insufflé une nouvelle dynamique dans une Union Saint-Gilloise qui venait de perdre plusieurs cadres et essuyé une immense déception en championnat.

Très vite, l'Allemand a bâti un nouveau groupe et a enchaîné les bons résultats. Que ce soit en championnat - où l'Union a terminé leader de la phase classique -, en Europe et plus récemment en Coupe de Belgique, avec une victoire en finale.

L'Union est encore en lice pour le titre de champion de Belgique. Il reste trois matchs dans ces Champions Play-offs. Le doublé est donc possible pour Blessin...avant de quitter l'Union ?

"On n’a pas encore eu la discussion avec lui", a répondu le CEO du club Philippe Bormans dans une interview accordée à Sudinfo. "Sa situation est différente de celle de Felice Mazzù et Karel Geraerts". Mazzù et Geraerts étaient en effet en CDI, tandis que Blessin est sous contrat jusqu'en juin 2025.

"L’idée est bien sûr de continuer avec lui car on est content. Mais je ne peux parler que de notre point de vue, pas du sien. Une discussion aura lieu après la saison", a précisé Bormans.