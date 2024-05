Le Standard au bord de la faillite ? Pierre Locht sort du bois

Le Standard a vécu une journée particulièrement agitée hier. Son CEO Pierre Locht a été contraint de calmer les supporters de manière assez frontale, puis au micro d'Eleven.

C'est en pompier de service que Pierre Locht a tenté tout ce qu'il pouvait pour calmer et rassurer les supporters du Standard. Mais l'incendie causé par 777 et par des années de mauvaise gestion du club est si difficile à éteindre que quelques seaux d'eau ne suffiront sans doute pas.

Si bien que la promesse du CEO de voir un nouveau Standard suite au départ de 777 n'a pas empêché le noyau dur de bloquer les joueurs et d'ainsi faire annuler la rencontre face à Westerlo.

"Nous avons eu beaucoup de contacts avec les supporters durant la journée et nous avons essayé de les convaincre de laisser le match se jouer. Comme attendu, un groupe est venu bloquer la sortie des joueurs. Il y a eu une forme de dialogue et tout s'est déroulé dans le calme et avec du respect. Malheureusement, les échanges n'ont pas permis de débloquer la situation" déclare-t-il au micro d'Eleven.

Le Standard tente de survivre

Avant de poursuivre : "Je peux comprendre la frustration, l'énervement et le ras-le-bol des supporters. Ils ont vécu une saison plus que compliquée et les nouvelles des derniers jours ont suscité de l'inquiétude et sont venues s'accumuler à cette frustration. Personnellement, je ne pense pas que c'était la bonne action surtout que c'est le club qui en sort affaibli et pas les actionnaires, je trouve cela dommage".

Pierre Locht assure, la bête a beau être blessée, elle n'est pas encore à terre : "Contrairement à ce qui a pu être écrit, l'ensemble des personnes qui travaillent au club sont payées en temps et en heure. Il n'y a pas de retard dans les paiements. La situation financière du club est délicate mais c'est le cas depuis plusieurs mois voire saisons".

La situation est tout de même de plus en plus difficilement tenable : "Nous discutons avec nos fournisseurs de plans d'aménagement et leur demandons de faire preuve de souplesse. Mais, à l'heure où je vous parle, le Standard n'est pas au bord de la faillite". L'été s'annonce long à Sclessin.