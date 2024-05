Terrible nouvelle : un joueur de l'Antwerp impliqué dans un grave accident

Eliot Matazo, joueur de l'Antwerp, a été impliqué dans un grave accident de la route samedi matin. Le milieu de terrain a heurté un cycliste avec sa voiture, qui a été grièvement blessé. Le joueur est profondément choqué par l'événement.

Ce matin, Eliot Matazo a été impliqué dans un grave accident de la circulation avec un cycliste. Selon les premières constatations, le cycliste aurait peut-être été ébloui par le soleil et aurait brûlé un feu rouge, annonce l'Antwerp.

"Comme c'est habituel dans ce type d'accidents, Eliot a subi un test salivaire et d'alcool et les deux se sont révélés négatifs. Il n'y a pas non plus d'indications d'une vitesse excessive."

"Sans vouloir préjuger de l'enquête sur l'accident, tous les éléments, y compris les déclarations de témoins, pointent vers un accident regrettable", précise le Great Old.

Le club a tenu à ajouter que l'international belge U21 était très touché par ce grave évènement. Nous attendons plus d'informations à ce sujet.

"Eliot est profondément bouleversé par les événements et ni le joueur ni le club ne feront d'autres déclarations avant la fin de l'enquête. Nos pensées vont au cycliste et à sa famille, et Eliot ainsi que le club espèrent une issue favorable", poursuit le communiqué.