Deux absences attendues pour Anderlecht contre Genk, deux retours remarqués pour y remédier

Anderlecht a dévoilé sa sélection pour le match de ce soir contre Genk. Louis Patris y fait notamment son retour.

Comme prévu, pas de Jan Vertonghen ou de Majeed Ashimeru dans le groupe retenu par Brian Riemer pour affronter Genk. Les deux hommes seront également absents la semaine prochaine contre le Club de Bruges, le dernier pourrait même avoir disputé son dernier match de la saison.

Deux absences qui libèrent deux places dans la sélection : Armando Lapage et Louis Patris font ainsi leur retour dans le groupe. Le premier a pris place à cinq reprises sur le banc cette saison, tandis que le second avait sauté de la sélection contre l'Union et attend toujours ses premières minutes en Champions Playoffs.

Gattoni à la place de Vertonghen ?

Les chances de le voir comme titulaire sont minces : en l'absence de Vertonghen, Brian Riemer a déjà aligné Thomas Delaney aux côtés de Zeno Debast, sans compter que Federico Gattoni a toujours convaincu lorsque l'on a fait appel, à commencer par le weekend dernier à l'Union.

En revanche, toujours pas d'Amadou Diawara dans le groupe. Le milieu de terrain a été relégué dans le noyau B et ne rejouera plus sous la vareuse mauve.

En cas de victoire face à Genk, Anderlecht reprendra provisoirement la première place au Club de Bruges, qui joue lundi contre l'Union Saint-Gilloise.