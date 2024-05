"Sans le Covid, Charleroi aurait peut-être été champion"

Ryota Morioka disputera ce soir son tout dernier match pour Charleroi. Il fait le point sur ses adieux après quatre ans chez les Zèbres.

Arrivé en 2019 en provenance d'Anderlecht, Ryota Morioka n'a que très peu joué cette saison, freiné par plusieurs pépins physiques. Titulaire au RWDM la semaine dernière, il pourrait à nouveau recevoir du temps de jeu aujourd'hui, pour prendre congé du Mambourg en beauté.

"Dans mes précédents clubs, je n’ai jamais véritablement ressenti cette nostalgie en partant. Peut-être que je serai un peu ému après la rencontre, mais ce n’est pas vraiment mon genre. D’autant plus que physiquement et mentalement, la saison a été difficile. J’aurais aimé apporter davantage à l’équipe et l’aider à remporter des points. Pour moi, ce sera juste le dernier match de la saison" déclare-t-il à SudInfo.

Arrivé au bout de son contrat, le milieu de terrain de 33 ans est dans le flou quant à son avenir : "J’aimerais rester en Europe, mais je me rends compte que ma condition physique n’est pas idéale pour poursuivre ma carrière. Je n’arrive pas à jouer sans douleur ou sans me blesser. Je ne veux surtout pas connaître une deuxième saison comme celle-ci".

Ryota Morioka veut retrouver son état de forme optimal

Le Nippon est tiraillé entre l'Europe et une seconde option : "L’autre possibilité, ce serait de rentrer au Japon pour retrouver mon préparateur physique, qui me permettrait de récupérer toutes mes capacités physiques. Je jouerais alors dans un club japonais. Je suis tiraillé entre ces deux options. J’aimerais me retaper avec mon préparateur mais aussi vivre en Europe".

A l'occasion de son départ, il se rappelle notamment de cette saison 2019/2020 où Charleroi a été freiné en plein élan par le covid. A une journée de la fin de la phase classique, les Zèbres étaient troisièmes et restaient sur une victoire 1-4 à La Gantoise, deuxième.

"Si la compétition n’avait pas été interrompue à cause du Covid, on n’aurait peut-être pas terminé troisième mais plutôt deuxième ou même premier. On ne le saura jamais, mais j’ai le sentiment qu’on aurait pu encore faire mieux. Peut-être qu’on aurait aussi baissé de régime, mais on a été coupé dans notre élan, alors que la dynamique était positive" conclut-il.