Le Standard communique officiellement après l'annulation du match contre Westerlo

Il n'y a pas eu de match à Sclessin ce soir. Les joueurs du Standard ont été empêchés par certains ultras de se rendre au stade.

On se demandait combien de temps durerait la rencontre entre le Standard et Westerlo. Les plus pessimistes auront eu raison : le match n'a même pas eu lieu. Des centaines d'ultras ont fait le siège de l'Académie, d'où devaient démarrer les joueurs pour se rendre à Sclessin.

Malgré les exhortations de Pierre Locht, CEO du Standard, les supporters n'en ont pas démordu et ont réussi leur coup : les joueurs du Standard n'ont pas pu se rendre au stade à temps pour la rencontre, prévue à 20h45. Le match n'a donc pas eu lieu et le Standard devrait subir un score de forfait.

Le club a désormais communiqué officiellement à ce sujet.

"Notre équipe étant bloquée à notre centre d’entraînement par certains supporters ayant décidé de l’empêcher de rejoindre le stade, notre club a été dans l’impossibilité de prendre part à la rencontre programmée ce vendredi soir contre le KVC Westerlo.

Les tentatives de discussions avec ces supporters n’ont pas permis de trouver une solution pour lever le blocage.

Le Standard de Liège regrette vivement cette situation et présente ses excuses au KVC Westerlo ainsi qu’aux supporters des deux camps présents au stade ce soir".