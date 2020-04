Un nouveau pactole pour Genk ? Le transfert de Ianis Hagi à la Lazio se précise

Le Racing Genk a acheté Ianis Hagi 4 millions d'euros cet été. Ni Mazzu, ni Wolf n'ont su utiliser adéquatement le jeune talent roumain.

Pourtant, il pourrait rapporter gros à la direction limbourgeoise. Dans ce cas, le prêt aux Rangers se serait montré très utile. En effet, à Glasgow, Hagi a reçu la confiance de Steven Gerrard et il ne lui a pas fallu longtemps pour s'adapter et enfiler les buts (3), passes décisives (2) et belles actions.

Cela n'a pas échappé aux grands clubs européens. Le Real Madrid est désormais sur le coup, tout comme Tottenham. Mais c'est la Lazio qui semble être la plus déterminée. La Gazzetta dello Sport annonce ce vendredi matin que les Romains sont prêts à mettre jusqu'à 10 millions d'euros (le média italien évoque plus exactement une fourchette entre 6 et 10 millions d'euros) pour acquérir le polyvalent roumain de 21 ans.

Le prêt du joueur aux Rangers comporte également une option d'achat de 5 millions d'euros. Mais c'est une somme qui serait trop élevée pour la direction écossaise.