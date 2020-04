Dries Mertens en route vers la Ligue 1 ? Un club français prêt à doubler son salaire !

Le Diable Rouge arrive n fin de contrat du côté de Naples et un départ semble plus que jamais d'actualité.

Après avoir songé à prolonger, Dries Mertens se dirige plutôt vers un départ cet été. Le Diable Rouge n'a plus eu de contacts avec sa direction depuis plus de quarante jours. On se souvient que la relation entre l'attaquant belge et son président, Aurelio De Laurentiis, s'était déjà détériorée lorsque celui-ci avait mis à l'amende les joueurs qui n'avaient pas respecté la mise au vert forcée.

Courtisé par de belles écuries comme Manchester United, l'Inter Milan ou l'Atlético Madrid, l'attaquant âgé de 32 ans plaît aussi à l'AS Monaco. D'après Onze Mondial, le club de la Principauté propose notamment à Mertens de doubler son salaire napolitain passant ainsi de 4 millions d'euros à 8 millions d'euros nets annuels. Un bel argument financier pour le Diable Rouge, bien que la concurrence s'annonce rude pour les Monégasques.