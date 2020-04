Jean-Michel Aulas fait une nouvelle proposition étonnante pour terminer la saison

Le président de l'Olympique Lyonnais, très actif sur le sujet de la reprise et auteur de nombreuses propositions qui ont parfois déclenché la polémique, a proposé une nouvelle solution.

Ne voulant pas prendre de risques inutiles, Jean-Michel Aulas est de plus en plus favorable à une solution qui permettrait d'achever cette saison tout en permettant d'anticiper l'avenir plus sereinement. L'idée serait de jouer la prochaine saison sur l'année civile 2021.

Le président de l'OL s'est dit favorable à une fin de championnat décalée entre septembre et décembre lors d'un entretien avec L'Équipe. "J'ai beaucoup de retours qui me disent que ça risque d'être 'touchy' sur le plan des précautions sanitaires. Les joueurs, les coachs, les médecins... Si les acteurs les plus impliqués émettent des réserves, il faut traiter les réserves avant de dire qu'on reprend. (...) Donc j'ai des craintes qu'on ne puisse pas reprendre. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (Al-Khelaïfi, le président du PSG), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l'année civile et on reprendrait en début d'année 2021 pour la nouvelle saison. C’est l’un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar", a expliqué l'homme fort des Gones.

"J'y suis favorable si l'UEFA l'envisage, poursuit le patron de l'OL. Souvent, on me ressert le plat un peu réchauffé de ma déclaration du Monde, il y a un mois et demi, disant que j'étais favorable à un arrêt des compétitions. Non, je ne suis pas favorable à un arrêt. Tout ce qui peut permettre de terminer les compétitions me va bien. (...) Moi, je suis favorable à ce que l'on termine le Championnat, y compris entre septembre et décembre. Si par malheur on ne pouvait pas, l’analyse juridique des règlements n’est pas celle que j’entends", a conclu Aulas.

Pour le moment, la LFP espère reprendre la Ligue 1 le 17 juin prochain.