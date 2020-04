Un ancien joueur de Charleroi évoque les performances des Zèbres : "Le Sporting grandit"

Dans des propos donnés au site officiel du Sporting Charleroi, Jean-Jacques Missé-Missé est revenu sur son passage sous les couleurs des Zèbres.

Aujourd'hui âgé de 51 ans, Jean-Jacques Missé-Missé a racroché les crampons en 2004. Passé par de nombreux clubs durant sa carrière, il a surtout marqué l'histoire du Sporting Charleroi avec qui il a disputé près d'une centaine de matchs de 1993 à 1996 pour 37 buts inscrits.

Ainsi, dans un entretien accordé au site officiel du club, l'ancien Zèbre est revenu sur sa carrière sous le maillot Noir et Blanc. "Le souvenir que je garde de mon passage au Sporting, c'est celui d'une équipe déjà expérimentée, qui savait ce qu'elle voulait. Aussi celui du public, des supporters très chaleureux. Le public de Charleroi est un public toujours présents, même lorsque le club est descendu, ils étaient là. Ce sont des gens que l'on n'oublie pas."

Par ailleurs, l'ancien international camerounais s'est également exprimé sur l'actualité du club carolo qu'il suit de loin. "Je suis loin de la Belgique et je ne suis plus vraiment le championnat. Je sais, cependant, que le Sporting grandit, évolue, qu'il serait dans le top 3 du championnat et qu'il disputerait une Coupe d'Europe."