L'Olympique Lyonnais suit avec intérêt un ancien attaquant du PSG

L'OL s'active déjà en coulisses pour la saison prochaine et essaie déjà de trouver le successeur de Moussa Dembelé sur le départ l'été prochain.

Moussa Dembelé est dans le viseur de Chelsea et Manchester United. L'attaquant français devrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Du coup, les Gones creusent des pistes en vue de lui trouver son successeur. Et c'est un ancien attaquant du PSG, un certain Odsonne Edouard qui serait sur les tablettes de l'OL, selon France Footabll.

L'attaquant français cartonne au Celtic Glasgow où il n'arrête pas d'empiler les buts (21 buts en 27 matchs de Scottish League). Recruté pour 10 millions d'euros au PSG il y a deux ans, Odsonne Edouard vaut aujourd'hui 30 millions d'eutos. Lyon devra faire avec la concurrence de Crystal Palace et Ad'rsenal qui sont aussi sur le coup.