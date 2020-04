" Tout était sombre, je voyais tout en noir » : Iniesta s'explique sur sa sombre dépression vécue en 2009

Le légendaire joueur du Barça s'est exprimé sur sa période dépressive lors d'un documentaire consacré à sa carrière et intitulé " Andres Iniesta, le héros inattendu ».

Andres Iniesta a marqué à tout jamais l’histoire du football espagnol par sa classe et son talent au FC Barcelone et avec la sélection espagnole. Mais le milieu de terrain n’a pas vécu que des jours heureux durant sa belle carrière.

En 2009 et après le sacre du Barça en Ligue des Champions, le joueur, qui évolue actuellement avec Thomas Vermaelen à Vissel Kobe, est tombé dans une profonde dépression : « Les jours passaient, et je me rendais compte que ma situation ne s'améliorait pas, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas moi-même. Tout était sombre, je voyais tout en noir », explique-t-il.

La raison de son mal-être, c’est le décès soudain de son ami et joueur de l’Espanyol Dani Jarque d’un arrêt cardiaque : « Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing, un coup très puissant qui m'a mis KO et m'a fait tomber bien bas, je n'étais vraiment pas bien. »

Il demandait pour dormir avec ses parents

A tel point que le joueur demandait pour dormir avec ses parents : « Quand votre fils de 25 ans vient vous voir à minuit et vous dit qu'il veut dormir avec ses parents, il ne peut pas bien aller », explique José Antonio, le père d’Iniesta.

Finalement, le joueur a été suivi par une psychologue et il a aussi beaucoup été aidé par Pep Guardiola, son coach à l’époque. « Guardiola a essayé de le sortir de sa détresse sans fond » souligne Maria, la mère du joueur. Un mal profond que le joueur a réussi à combattre.