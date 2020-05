Di Meco élogieux envers Mbappé : "On tient un futur grand"

Beaucoup d'observateurs estiment que le Français va suivre les traces de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Eric Di Meco, ancienne légende de l'Olympique de Marseille, n'a pas tari d'éloges concernant Kylian Mbappé.

"On tient un futur grand. Il faut être con pour dire le contraire. Même s’il y a des petits jeunes qui arrivent, lui, il a une longueur d’avance. Il a commencé très tôt et il a confirmé sans exploser. Il est champion du monde ! Si tu compares avec Pelé, son premier Mondial, il le regarde sur le banc. Mbappé, il est acteur majeur. Je pense qu’on a le futur grand des prochaines années. Après, tu peux être très grand et, selon tes choix de carrière, la Ligue des Champions, tu peux ne jamais la gagner", a lâché le consultant de RMC Sport dans l'émission "Super Moscato Show".