Problème pour Riemer avant l'Union : Anderlecht devra attendre pour le retour d'un homme, le Danois va tenter un coup de poker

Brian Riemer espérait pouvoir compter sur le retour de Yari Verschaeren pour se rendre à l'Union, dimanche soir (18h30). Blessé aux ischios-jambiers depuis la défaite face à Courtrai, le médian offensif n'est pas encore prêt à faire son retour.

Yari Verschaeren s'est blessé aux ischios-jambiers, lors de la dernière journée de la phase classique contre Courtrai, et avait quitté ses partenaires dès la 11e minute de jeu. Proche d'un retour, le joueur de 22 ans n'est toutefois pas encore prêt à commencer une rencontre, et sera même peut-être encore trop juste pour figurer dans le groupe.

Brian Riemer comptait utiliser son profil contre l'Union, mais il va donc probablement devoir s'en passer. Le T1 va devoir imaginer à nouveau son milieu de terrain. Rits et Delaney ne sont pas des joueurs à vocation offensive et Leoni éprouve souvent des difficultés dans les rencontres à haute intensité physique.

Anderlecht avec Majeed Ashimeru au coup d'envoi contre l'Union ?

Le Sporting d'Anderlecht espérait donc pouvoir récupérer son milieu offensif pour la suite des Champions Play-Offs. Mais, à l'heure actuelle, le Danois doit trouver une autre possibilité.

Comme nous vous l'écrivions en début de semaine, c'est un joueur considéré comme 'joker" qui pourrait apporter la solution : Majeed Ashimeru. Un joueur qui pouvait quitter le club avant sa blessure, et sur lequel Riemer ne semblait plus compter.

Le médian ghanéen a livré une bonne prestation contre le Cercle, avec de nombreuses projections vers l'avant. Il est également le seul milieu de terrain disponible avec de la vitesse et la technique nécessaire pour neutraliser un adversaire et relancer rapidement vers l'avant. Il devrait donc accompagner les deux joueurs expérimentés, dans le but de trouver le bon équilibre dans le cœur du jeu anderlechtois.

Titulaire lors de la première journée contre... l'Union, Majeed Ashimeru ne l'a plus été depuis... sauf à deux reprises en Challenger Pro League, dans le courant du mois d'octobre.