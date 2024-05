Une réforme majeure pour réduire les écarts en Premier League : vers la fin de l'hégémonie des géants ?

La Premier League pourrait connaître une réforme majeure. Les clubs pourraient voter pour la mise en place d'un plafond de dépenses, qui serait actif à partir de la saison 2025-2026.

C'est une mesure majeure qui devrait venir retourner la Premier League dans les prochaines années. Cette semaine, les médias britanniques ont annoncé que les clubs de Premier League se réunissaient afin de définir un plafond de dépenses dans le championnat d'Angleterre.

Ce "spending cap" serait amené à remplacer les caps de rentabilité mis en place par la Premier League, qui ont amené Everton et Nottingham Forest à subir un retrait de points et à être en grand danger dans la lutte pour le maintien. Les clubs ne peuvent pas perdre plus de 105 millions de livres sur une période de trois ans.

Vers une réforme majeure en Premier League ?

Cette mesure, qui devra encore être peaufinée lors de prochaines assemblées générales, devrait voir le jour à compter de la saison 2025-2026.

Sur l'ensemble des clubs de Premier League, trois auraient voté contre cette réforme : les deux clubs de Manchester, United et City, ainsi qu'Aston Villa. De son côté, Chelsea aurait opté pour l'abstention.

Ce système sera plafonné à cinq fois le montant que le club le moins bien rémunéré perçoit dans le cadre des trois télévisés.