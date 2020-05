Djibril Cissé prêt à sortir de sa retraite !

Celui qui est désormais DJ a tout simplement déclaré qu'il souhaitait reprendre sa carrière... en Ligue 1

Après Arles, Nîmes, Auxerre, Liverpool, Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio, Queens Park Rangers, Al Gharafa, Krasnodar, Bastia, la Saint-Pierroise et Yverdon, Djibril Cissé pourrait connaître une quinzième club. Aujourd'hui âgé de 38 ans, l'ancien buteur a évoqué sa carrière lors du live Instagram « Gym Tonic », proposé quotidiennement par So Foot au cours duquel il a déclaré qu'il souhaitait reprendre sa carrière... en Ligue 1 ! Bloqué à 96 buts en 208 matches de Ligue 1, l'ancien attaquant souhaite atteindre la barre des 100 buts.

"Tu sais comment c'est un buteur, on a l'amour du but, l'amour des barres, 25, 50, 75... Moi, c'est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Il m'en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif je fais tout pour l'atteindre", a expliqué Cissé.

L'ancien joueur de Liverpool et de l'OM a adressé un message aux clubs qui pourraient être intéressés: il est en bonne santé et il ne coûtera rien ! "Il y a encore deux ans, j'étais à Yverdon. Certes c'est une 3e division en Suisse, mais j'ai quand même mis 24 buts en 27 matchs, sans blessure. Donc je pense que j'arriverai à mettre quatre buts en Ligue 1. (...) Le métier de DJ ne tourne pas forcément avec l'alcool. Moi, j'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais pris de drogue de ma vie... Je suis bien conservé. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n'y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l'instant, je n'ai pas de contacts très avancés mais j'espère que des clubs vont se manifester", a conclu Cissé.