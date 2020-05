Eden Hazard a surpris Zinedine Zidane par sa forme physique !

Excellente nouvelle : Eden Hazard, de retour au complexe d'entraînement du Real Madrid, serait en superbe forme physique malgré son retour de blessure et des semaines d'isolement.

Beaucoup craignaient les effets du confinement sur Eden Hazard : le Diable Rouge s'était attiré pas mal de moqueries l'été passé en traînant un léger excès de poids après ses vacances, ce qui lui sera reproché par la presse espagnole. Hazard le confessait lui-même à la RTBF : durant cette drôle de période, isolé chez lui, il devait s'efforcer de ne pas manger "trop de brioches". Rajoutez à ça des mois d'absence en raison d'une rechute de sa blessure à la cheville et les pronostics n'étaient pas optimistes.

Mais d'après AS, excellente nouvelle : Zinedine Zidane lui-même aurait été positivement surpris de la forme d'Eden Hazard à son retour, cette semaine, au centre d'entraînement du Real Madrid. Opéré le 5 mars dernier à Dallas, le capitaine des Diables est dans la seconde phase de revalidation de sa cheville et ne serait pas encore prêt à rejouer si la saison reprenait demain, mais Zidane serait ravi de l'avancée de ses progrès ... et de sa forme physique, lui qui avait pris plusieurs kilos l'été passé. A priori, Hazard serait disponible dans deux semaines et pourrait théoriquement retrouver les terrains si la Liga reprenait ses droits.