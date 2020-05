Malgré les blessures, une place pour Eden Hazard dans le top 10 des dribbleurs de la saison

Eden Hazard n'a pas vécu la première saison qu'il espérait avec le Real Madrid, mais il a tout de même pu compter sur ses qualités de dribbleurs pour régaler Santiago Bernabeu.

C'est Eurosport qui a établi le top 10 des dribbleurs de la saison, à l'aide de trois critères prédéfinis: la moyenne de dribbles réussis par mach, par les joueurs actifs dans les championnats du top 5 européen, et ayant participé à au moins dix rencontres.

Neymar devant Messi et tous les autres

Et même si sa saison a été perturbée par les blessures, Eden Hazard a eu le temps de faire parler son sens du dribble en Liga: il est le seul Belge de ce top 10 et occupe la septième place avec 3,9 dribbles par rencontre et 72% de réussite.

A distance tout de même du podium composé d'Adama Traoré, de Lionel Messi (5,4 dribbles par match) et de Neymar, qui mène la danse avec une moyenne de six dribbles réussis par match, mais un taux de réussite inférieur à celui d'Eden Hazard (61%).