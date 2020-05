Le grand retour du RAEC Mons? "Le Dragon dormait, nous sommes prêts à le réveiller!"

Depuis quelques jours les rumeurs se faisaient de plus en plus pressantes, la Royale Entente Mons-Nord confirme: le club montois rêve de faire renaître de ses cendres le Royal Albert Elizabeth Club.

Dans un communiqué publié samedi soir, la Royale Entente Mons-Nord, qui est née à Obourg il y a un peu plus d'un an, confirme ses intentions de reprendre le nom du RAEC Mons, disparu il y a tout juste cinq ans.

"Le club estime répondre aux différents critères que les supporters et anciens joueurs du RAEC recherchent: un profond encrage montois, l'amour du blason aux couleurs de la Ville, la passion du foot, l'objectif d'aligner des équipes à identité montoise, un directeur technique qui a un réel passé au RAEC et un nom qui reprend déjà, Mons et Royale", débute le communiqué.

Et l'objectif est clairement fixé: devenir le RAEC Mons "d'ici avril 2021", précise la direction montoise. "La ville, via le Bourgmestre Nicolas Martin, a été informée de la démarche du club et attend maintenant la poursuite des échanges. Dans l'attente, le club ne fera, à ce stade, pas d'autre commentaire. Effectivement, le dragon dormait et la Royale Entente Mons-Nord est prête à le réveiller!"