Dries Mertens toujours plus proche de l'Inter Milan, Lukaku lui-même ferait le forcing

Dries Mertens va-t-il rejoindre son ami et équipier en sélection Romelu Lukaku à l'Inter Milan ? La piste semble désormais la plus chaude pour l'avenir du buteur du Napoli.

C'est en Une de la Gazzetta Dello Sport, média sportif de référence en Italie, ce samedi : Dries Merrtens (32 ans) serait la priorité de l'Inter Milan pour renforcer la ligne d'attaque et Steven Zhang, président du club, s'attendrait à une réponse positive de la part du Diable Rouge. Mertens serait même poussé à Milan par son ami Romelu Lukaku, forcément très enthousiaste à l'idée de reformer en club le duo qu'on connaît en sélection !

Mertens, rappelons-le, arrive en fin de contrat à Naples où il gagne 5 millions d'euros annuels et aimerait prolonger pour plusieurs saisons au même tarif, ce que le club hésite à proposer. Gennaro Gattuso espère toujours convaincre Mertens de rester, mais le dossier stagne depuis si longtemps que l'heure n'est plus à l'optimisme au pied du Vésuve.

Mertens, l'option gratuite

L'Inter Milan ne lâche cependant pas d'autres options, plus coûteuses : Timo Werner (RB Leipzig), qui coûterait entre 50 et 60 millions d'euros, serait toujours une piste en cas de départ (là aussi pour une forte somme) de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone. Voir l'Inter frapper fort et attirer à la fois Mertens et un autre gros calibre offensif en cas de départ de Martinez est une possibilité.

Si Dries Mertens ne coûterait pas un euro aux Nerazzurri, il n'est pas la seule option gratuite : Edinson Cavani arrive également en fin de contrat au PSG et pourrait partir librement le 30 juin prochain. Problème : alors que Dries touche 5 millions annuels, comme dit ci-dessus, El Matador en touche quant à lui ... 12,5 dans la capitale française. En cette période de crise à venir, autant dire que le profil du Diable Rouge est plus intéressant !