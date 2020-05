🎥 219 buts plus tard, Aduriz tire sa révérence

C'est une figure bien connue du football basque et espagnol qui prend sa retraite avec effet immédiat.

C'est la fin du voyage pour Aritz Aduriz. L'attaquant de Bilbao, qui a aussi porté les couleurs de Valence et de Majorque, a annoncé sur son compte Twitter qu'il prenait sa retraite avec effet immédiat.

Stoppée par les blessures, la carrière de l'attaquant basque aura été rythmée par des buts les plus spectaculaires les uns que les autres, comme le montre encore cette volée acrobatique contre le FC Barcelone en début de saison.

Aduriz qui prend sa retraite, on oubliera jamais ce but en tout cas ! pic.twitter.com/wUxVRrMMfj — 1ØØ-8 (@Laminni__) May 20, 2020

Aduriz a aussi porté le maillot de l'Espagne à 13 reprises.Il a disputé l'Euro 2016 avec la Roja, qui avait été éliminée en huitième de finale contre l'Italie d'Antonio Conte.

Aduriz laisse deux hommes orpheins: Lionel Messi et Sergio Ramos. C'était les trois seuls joueurs à avoir marqué au moins un but lors des 15 dernières saisons de Liga. Pour le Madrilène et le Barcelonais, l'aventure continue...