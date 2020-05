Thibaut Courtois : "On a vraiment tous le souhait de recommencer la compétition et de la remporter"

La Liga est à l'arrêt depuis mars. Les clubs ont repris les entraînements la semaine dernière, en vue d'une reprise du championnat espérée en juin. De retour à l'entraînement depuis le lundi 11 mai, les joueurs du Real Madrid savourent.

Thibaut Courtois a constaté que ses équipiers étaient revenus en forme au centre d’entraînement de Valdebebas malgré une longue période de confinement. "Après près de deux mois sans s’entraîner, nous avions très envie d’y retourner, d’être avec l’équipe. Nous nous sommes tous bien entraînés à la maison et nous sommes en forme, tout le monde se sent très bien", a-t-il expliqué à la télévision du Real Madrid.

Si les joueurs de Zinédine Zidane s’entraînent encore par petits groupes de six, Courtois, lui, a repris l’entraînement spécifique. "On a repris avec les autres gardiens la semaine dernière mais le fait que les autres reprennent aussi en groupes va nous aider, nous les gardiens, à aller plus loin. On a vraiment tous le souhait de recommencer la compétition et de la remporter."

Au classement, le FC Barcelone est en tête, avec deux points seulement d’avance sur le Real Madrid après 27 journées.