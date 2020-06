Southampton annonce la prolongation de son coach jusqu'en 2024

Ralph Hasenhüttl (52 ans) restera à la tête de Southampton pour plusieurs saisons supplémentaires : l'Autrichien vient de prolonger son contrat chez les Saints jusqu'en 2024, lui qui dirige le club depuis décembre 2018 et le départ de Mark Hugues. Hasenhüttl arrivait en fin de contrat au terme de la saison en cours. Southampton est actuellement 14e de Premier League et reprendra donc la saison avec le maintien pour objectif.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇