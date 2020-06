📷 Thorgan Hazard et Axel Witsel rappelés à l'ordre par Dortmund pour une coupe de cheveux

La Bundesliga a repris ses droits il y a deux semaines avec des mesures d'hygiène et de sécurité strictes. Cependant, Thorgan Hazard, Axel Witsel et trois autres joueurs du Borussia Dortmund n'ont pas respecté la règle du port du masque lors d'une... visite chez le coiffeur !

"Il est normal que nos joueurs se fassent couper les cheveux, mais il est interdit de ne pas porter de masque. Et nous leur expliquerons cela très clairement, explique le Borussia Dortmund après cette révélation.

Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou sont les trois autres joueurs en tort.

Sancho and four Dortmund players face quarantine for breaking hygiene rules



The five players broke the hygiene protocol by having their hair cut by a barber who did not wear a face mask. They may now be forced to serve a 14-day quarantine. pic.twitter.com/2drlvavh8A