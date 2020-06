Coupe du monde 2022 : le Qatar annonce la fin de la construction d'un troisième stade

Un troisième stade pour la Coupe du monde 2022 au Qatar selon un média d'Etat. Nommé "Education City", ce stade devait être initialement inauguré en décembre 2019 mais aura connu quelques problèmes d'homologation.

Situé à l'ouest de Doha (Al Rayyan), ce troisième stade pourra accueillir 40.000 personnes.

Il ne reste que deux ans et demi au Qatar (le Mondial 2022 se tiendra en novembre et décembre) pour terminer la construction des cinq autres.

Third @FIFAWorldCup Qatar 2022 stadium located in Education City has been completed on schedule!https://t.co/r3pkvOqH3N