Un jeune défenseur de Serie A tout proche de la Juve

Jeune révélation de Serie A, il pourrait atterrir à Turin à cet été.

La Juventus décidée à rajeunir sa défense? Alors que les légendes Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci sont plus proches de la fin que du début de leurs carrières, la Juve pourrait, un an après l'arrivée de Matthijs de Ligt, attirer un autre jeune défenseur prometteur.

Moins connu que le Néerlandais, Marash Kumbulla n'en est pas moins l'une des révélations de la saison en Italie. Pour sa première saison en Serie A, il s'est rapidement imposé au cœur de l'arrière-garde du Hellas Verone, en profitant pour inscrire le premier but de sa carrière en championnat.

Suffisant pour convaincre la Vieille Dame? Le quotidien turinois la Stampa affirme que l'international albanais a trouvé un accord avec la Juve où il pourrait signer un contrat de cinq ans. Un transfert qui rapporterait un peu plus de 30 millions d'euros au Hellas Verone.