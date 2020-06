Taiwo Awoniyi, enfin lancé?

Sensationnel avec Mouscron, Taiwo Awoniyi a longtemps souffert loin du Canonnier, mais il semble petit à petit avoir trouvé ses repères en Bundesliga.

Étincelant lors de ses deux passages à Mouscron, au cours desquels il avait aligné les buts et les assists (21 réalisations, 10 passes décisives en 47 matchs avec l'Excel), Taiwo Awoniyi n'a pas connu la même réussite ailleurs.

Avec Francfort (avant l'Excel), il n'avait joué que dix rencontres, avec la Gantoise, où il était prêté en début d'exercice 2018-2019, avant de revenir à Mouscron, il n'avait trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises en 20 rencontres.

Après sa deuxième partie de saison étincelante avec l'Excel, le Nigérian et Liverpool (club auquel il appartient toujours) avaient opté pour un retour en Bundesliga. Mais l'ancien Hurlu a dû attendre son tour sur le banc de Mayence. Jusqu'à l'interruption du championnat, début mars, Taiwo Awoniyi n'avait eu droit qu'à 147 minutes de jeu en championnat.

Son statut a pourtant changé depuis la reprise, alors que son club se bat pour sa survie en Bundesliga. Le 17 mai, à Cologne, le Nigérian est sorti du banc pour offrir un point à son équipe et depuis, il a conquis ses galons de titulaire et reste d'ailleurs sur deux titularisations consécutives.

Un premier but sous forme de libération? "Quand tu sors du banc et que ton équipe est en difficulté, tu as beaucoup de responsabilités et tu dois donner le maximum pour faire la différence et c'est ce qui s'est passé ce jour-là", sourit-il.

Il en a profité ensuite et il peut espérer continuer à enchaîner les titularisations pour aider Mayence, qui n'a qu'un point d'avance sur le premier menacé à cinq journées de la fin, à se sauver. Avant de revenir à Liverpool? C'est ce dont rêve l'attaquant nigérian. Mais il reste concentré sur sa mission allemande, avant de penser à la suite...