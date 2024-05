Brahim Ghalidi face à des défis de taille : quand le Marocain reçoit sa chance, le Standard agonise...

Pour la deuxième fois de sa jeune carrière, Brahim Ghalidi montait au jeu sous les couleurs de l'équipe première du Standard, dimanche à Louvain. Et, pour la deuxième fois, le jeune Marocain est monté dans un contexte très difficile.

Sa toute première montée au jeu remontait au mois d'avril 2022, à Saint-Trond. Alors âgé de 17 ans seulement, il découvrait la D1A avec une lourde défaite au Stayen (3-0), lors de laquelle il avait disputé les 26 dernières minutes. Le score était déjà de 2-0 en faveur des Trudonnaires lorsque le Marocain avait fait son entrée, en lieu et place d'Abdoul Tapsoba.

Scénario semblable, dimanche à Louvain. Brahim Ghalidi est monté au jeu pour les vingt dernières minutes de la rencontre. Sauf que, cette fois, le score était de parité lorsqu'il a foulé la pelouse du stade Den Dreef.

D'impact sur la rencontre, le joueur de 19 ans n'en aura pas vraiment eu. Il est monté, une nouvelle fois, dans un contexte très difficile pour les Rouches. Louvain multipliait les offensives, le Matricule 16 n'avait que très peu le ballon et les supporters s'impatientaient grandement, derrière le but de Matthieu Epolo.

Pour Brahim Ghalidi, une deuxième montée dans un contexte très difficile... en attendant Westerlo ?

Terriblement difficile d'évaluer la montée au jeu de l'international espoir marocain, passé par les centres de formation d'Anderlecht, de Saint-Trond et de l'Union, avant de rejoindre le Standard en 2020. Il n'aura eu que très peu de ballons pour se mettre en évidence.

Vendredi, le Standard recevra Westerlo, avant d'accueillir Gand et de se rendre à Malines pour terminer la saison. Trois rencontres pour lesquelles, si l'on en croit les propos d'Ivan Leko, les jeunes joueurs devraient encore recevoir du temps de jeu. Ghalidi devrait être concerné et espérera jouer, pour la première fois de sa carrière en équipe première, dans un contexte un petit peu moins difficile et défavorable.

Les supporters manifesteront très probablement toujours leur mécontentement envers la direction et la saison réalisée et il ne faut probablement pas s'attendre à voir un Matricule 16 ultra-dominateur contre les Campinois, mais si Ghalidi pouvait ne serait-ce que profiter d'une rencontre équilibrée pour montrer ce dont il est capable, le jeune ailier gauche aurait particulièrement à cœur de ne pas laisser passer cette chance.