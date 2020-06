🎥 Les plus belles parades de Jean Butez

25 ans pour le gardien français ce lundi, l'ùge idéal pour s'offrir un nouveau défi?

Alors qu'il souffle sa 25e bougie ce lundi, Jean Butez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il a probablement disputé sa dernière saison avec les Hurlus, reste à voir vers quelle destination il se dirigera et quelle (belle) somme il rapportera au club qui lui a permis de faire ses preuves.

Car, c'est à Mouscron que le portier a véritablement vu sa carrière décoller. Barré dans son club formateur, le LOSC, Jean Butez avait rejoint l'Excel en prêt, en 2017. Et s'il a dû patienter pour faire ses premiers pas en match officiel, le Français a rapidement su séduire la direction mouscronnoise.

À la fin de sa première saison, et après quelques prestations encourageantes (10 matchs au total), Jean Butez se voyait proposer un contrat à Mouscron et l'Excel décidait de définitivement payer acquérir le portier français.

L'arrivée de Bernd Storck, un tournant

Un pari qui va rapidement payer. Pourtant, le Français n'est pas titulaire au départ de la saison 2018-2019. Sous les ordres de Frank Defays, il laisse la place de gardien numéro 1 à Olivier Werner. Mais l'arrivée de Bernd Storck lui permet d'inverser la donne.

Le 16 septembre, à l'occasion de la réception de Courtrai, Jean Butez s'installe dans les cages mouscronnoises et il ne les quittera plus jusqu'à la fin la phase classique. Avec une saison de très haut vol derrière lui, l'homme du Nord devient vite l'un des gardiens les plus convoités de Belgique. Bruges et Anderlecht, notamment, lui font les yeux doux.

Mais l'Excel se montre (sans doute) un peu trop gourmand et Jean Butez, déçu, reste à Mouscron. Il digère pourtant sa déception et va d'ailleurs continuer à briller, malgré une blessure en cours de saison et une longue indisponibilité. Il garde d'ailleurs une belle cote sur le marché. Au point de décrocher un transfert de prestige cet été?