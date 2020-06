Valeurs marchandes : Mbappé reste le roi du marché, cinq Diables dans le top 100

Comme tous les six mois, le CIES publie son top 100 des valeurs marchandes des joueurs actifs dans les cinq grands championnats européens.

Une valeur marchande revue à la baisse à la suite de la crise du coronavirus ? Pas pour Kylian Mbappé qui reste, et de loin, le joueur le plus cher du monde avec une valeur marchande estimée à 260 millions d’euros. Le champion du monde devance Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford dans un top cinq à consonance très anglophone.

Si leurs valeurs a diminué, en raison de leur âge plus avancé et de contrats à durées moins longues, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours dans la place. Le Portugais est le plus vieux joueur du top 100 (avec une valeur marchande qui dépasse les 70 millions d’euros), tandis que l’Argentin pointe encore parmi les 22 joueurs dont la valeur dépasse les 100 millions.

Et les Diables Rouges ont aussi une place dans ce classement. Ils sont cinq dans le top 100 : Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Eden et Thorgan Hazard.