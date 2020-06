Prêts prolongés d'un mois pour deux joueurs du Standard

Les deux Rouches pourront terminer la saison dans leurs clubs respectifs.

Si la Belgique et la France ont mis fin à leur saison, le football a repris ses droits aux quatre coins de l'Europe et de nombreux championnats se clôtureront au-delà du 30 juin. Un souci pour les joueurs dont le contrat expire à cette date, comme c'est le cas des Standardmen Carlinhos et Uche Agbo.

Mais le Nigérian et le Brésilien pourront terminer la saison qu'ils avaient commencée: comme le confirme la Dernière Heure, le Standard a prolongé d'un mois les prêts de ses deux joueurs.

Carlinhos évolue au Portugal, avec le Vitoria Setubal, et a encore huit rencontres à disputer en D1 portugaise. Uche Agbo lutte pour sa part pour éviter la relégation en D3 espagnole avec le Deportivo La Corogne.