Officiel : Bournemouth annonce le départ d'un pion important et quatre prolongations

Bournemouth a officialisé le départ de Ryan Fraser. L'ailier gauche écossais (un but marqué en 28 matchs de Premier League) en fin de contrat le 30 juin a refusé de prolonger pour terminer la saison avec les Cherries.

Néanmoins, ces derniers ont annoncé les prolongations jusqu'à la fin de la saison de Simon Francis, Andrew Surman, Artur Boruc et Charlie Daniels

We can also confirm that Ryan Fraser has declined to sign a short-term contract extension. #afcb 🍒https://t.co/JEsuO4juxW