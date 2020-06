Courtisé par un club de Liga, Unai Emery refuse le poste d'entraîneur

Sans club depuis son départ d'Arsenal, le technicien espagnol aurait pu rebondir en Liga, mais il en décidé autrement.

Le Betis, treizième en championnat, va mal et les dirigeants du club andalou se tracassent. Ils commencent même à s'impatienter face à cette crise de résultats et sont déçus de leur entraîneur Joan Francesc Rubi sous contrat jusqu'en 2022.

Selon AS, le Betis a bien contacté un certain Unai Emery. L'ancien entraîneur d'Arsenal et du PSG aurait décliné la proposition et ne souhaiterait pas reprendre une équipe en cours de saison. L'Espagnol attendrait une opportunité cet été pour rebondir.