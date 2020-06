Roy Keane furieux sur deux stars de ManU : "Qu'ils prennent le taxi pour rentrer !"

Le but de Tottenham face à Manchester United a été entaché d'erreurs individuelles du côté des Red Devils. Roy Kean, icone de ManU, a vertement critiqué deux joueurs.

Harry Maguire, totalement pris de vitesse par Steven Bergwijn, et David De Gea, la main pas assez ferme sur la frappe du Néerlandais, en ont pris pour leur grade à la mi-temps : Roy Keane, légendaire pour sa grinta lorsqu'il jouait à Manchester United, leur a taillé un sacré costard. "Je suis abasourdi", commence-t-il sur le plateau de Skysports.

"Quand vous êtes un gardien de but de classe internationale, un défenseur international anglais ... Comment un gardien peut-il faire ça ? Ca me rend malade, je lui aurais mis des baffes à la pause", se lâche Keane. "C'est un arrêt basique. Je suis choqué. Je pense qu'Ole doit faire quelque chose à la pause, il faut montrer les muscles. Et Maguire et De Gea, je ne les laisserais même pas reprendre le bus pour Manchester ! Prenez un taxi !".